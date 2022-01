Mercedes GLC: tutte le sorprese in serbo per il 2022

Due sono gli aspetti essenziali che ogni auto deve offrire: sicurezza e comodità. È considerata invece un tocco di classe la possibilità per il conducente di scegliere aspetti personalizzabili, come il colore della carrozzeria, gli allestimenti interni e gli optional. Tutto questo e molto altro viene riassunto in sole due parole: Mercedes GLC.

Tale vettura deve successo e fama nel mondo dell’automobile innanzitutto alla linea sportiva, grintosa ed elegante, qualità risaltate dagli elementi cromatici e dalla mascherina del radiatore (il look offroad le dona sul serio). I suoi sono fari a LED High Performance di serie, con motivo a fiaccola per le luci diurne. Gli esterni adesso possono contare su un nuovo colore, diventato già un trend tra i motori:il grigio grafite.

Il 2022 è iniziato da pochi giorni, ma Mercedes-Benz ha già pronte tante interessanti novità, e gli appassionati delle quattro ruote non vedono l’ora di scoprirle. Per il SUV GLC sarà l’anno della seconda generazione, fra innovazioni e conferme. Il lancio della nuova vettura avverrà nel primo semestre, ma diverse notizie sono già trapelate. Alcuni esempi sono l’assetto ribassato, in puro stile crossover, per non parlare poi dei nuovi gruppi ottici e del passo allungato.

Mercedes GLC è una vettura appartenente alla gamma Intelligent Drive, ragion per cui il suo equipaggiamento che sfrutta sofisticati sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. L’assistenza alla regolazione della distanza sfrutta un software, DISTRONIC, capace di mantenere in automatico la distanza dall’auto che ci precede. Poche sono le auto in grado di farlo, molte delle quali appartengono al brand Mercedes.

Il Brake Assist invece mostra se ci sono dei rischi di collisione, avvisando se si riduce la distanza da altri veicoli e aumentando l’intensità della frenata, creandone (se ce ne fosse bisogno) una autonoma.GLC si avvale inoltre delSistema PRE-SAFE® che, negli istanti immediatamente precedenti a un incidente, attua una serie di misure in grado di alleviare le eventuali conseguenze per i passeggeri. Il Blind Spot Assist dal canto suo mette sempre in guardia circa il pericolo di collisione laterale.