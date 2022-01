Dottoressa sospesa dall'Ordine dei Medici per un "disguido informatico"

Un disguido tecnologico e burocratico nell'ormai sempre più cervellotica giungla normativa della gestione della pandemia. ed ecco che dallo scorso 3 gennaio la dottoressa finalese Tiziana Cileto risulta sospesa dall'Ordine dei Medici. La motivazione? Stando ai dati in possesso di Omceo Savona non risulterebbe vaccinata con la terza dose, richiesta quale obbligo al personale sanitario.

"Lo scorso 24 dicembre ricevo una pec dall'Ordine - racconta Cileto - Sommersa dall'enorme mole di lavoro visto l'aumento, proprio di quei giorni, di casi di persone malate di Covid e con quasi tutta la famiglia in isolamento contagiata, non ho letto la mail (per la quale serve acquistare un software specifico utilizzato dall'Ordine). Il 3 gennaio ne arriva un'altra, ma sempre presa dal lavoro è rimasta non letta".

Da qui si arriva alla giornata di sabato scorso, 15 gennaio: "Mentre mi trovavo sul posto di lavoro sono stata avvertita di essere stata sospesa proprio dalla data di ricezione dell'ultima pec, e che se non mi fossi immediatamente fermata sarei stata denunciata per esercizio abusivo della professione" continua la dottoressa.

"Allora ho interpellato il presidente, il dottor Corti - afferma Cileto - chiedendo delucidazioni e mi è stato detto con toni molto decisi di procedere all'invio della documentazione che attestava la mia vaccinazione 'booster', avvenuta a novembre, come peraltro già fatto dai miei colleghi. Al momento, peraltro, mi trovavo con due di essi i quali mi hanno confermato di non aver mai dovuto inoltrare alcun attestato".

"Non è comunque la prima volta che mi accade un fatto del genere. Già a settembre l'Ordine, a cui sono iscritta da più di due decenni, mi aveva contattata perché non era presente la documentazione sulle vaccinazioni oltre al mio indirizzo di casa dove ho sempre risieduto - precisa - Evidentemente il sistema informatico ha dei problemi col mio profilo".

Nel frattempo la dottoressa ha dovuto lasciare "scoperti" i propri pazienti. Da qui una grande amarezza, accompagnata però da una certa determinazione: "Fortunatamente, operando in un centro salute, i miei colleghi danno assistenza ai miei mutuati - spiega - Si reca però un danno grave a entrambi, peraltro in un momento storico della pandemia complicato dai numeri impressionanti che gravano sulle spalle dei medici di famiglia. E pensare che sarebbe bastato verificare il mio stato sul portale a disposizione dei dottori per vedere chi è o meno vaccinato".

La dottoressa Cileto è però ora decisa a proseguire la sua battaglia contro il sistema burocratico: "Vedere il mio nome accostato a chi sconsiglia addirittura la vaccinazione, per me che sono stata da subito medico vaccinale e ho perso pazienti rifiutandomi di attestare delle esenzioni a cui non avevano diritto, non lo accetto. Di certo non mi fermerò qui per far valere il mio punto di vista. Pur rispettando la sospensione" conclude Cileto.

Decisa la posizione del presidente di Omceo Savona, luca Corti, che spiega: "I medici inadempienti che dobbiamo sospendere vengono segnalati agli ordini provinciali dalla Federazione Nazionale. Se la dottoressa avesse inviato le certificazioni richieste come successo per altri medici tutto ciò si sarebbe evitato. Basta pensare che siamo passati da un elenco di 250 medici a uno di 50".