Giallo Seajewel, il fascicolo passa di competenza dalla Procura di Savona all'Antiterrorismo di Genova

È stato trasmesso a Genova alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo diretta e coordinata dal Procuratore Nicola Piacente il fascicolo sull'esplosione nello scafo della nave petroliera Seajawel ormeggiata al campo boe Sarpom tra Savona e Vado Ligure.

Questa mattina si è tenuto un incontro tra lo stesso Piacente e il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi dopo le fitte interlocuzioni dei giorni seguenti e il fascicolo è passato per competenza dalla Procura di Savona alla DDA.

Il punto poi tra il procuratore capo genovese e con la sostituta Monica Abbatecola che si occuperà di coordinare le indagini è stato fatto anche con la Digos e la Capitaneria di Porto di Savona.

Un chiaro segnale di quanto i contorni di questa vicenda, per la quale vige uno stretto riserbo, si stiano allargando a vista d'occhio.

E i sopralluoghi costanti dei sommozzatori del Comsubin della Marina Militare di Portovenere e della Polizia di Stato per verificare il danno allo scafo (una falla di circa un metro e mezzo) lo stanno a dimostrare.

Il fascicolo che era stato aperto a Savona con l'ipotesi del naufragio e a Genova come modello 45 (atti non costituenti notizia di reato) ora sarebbe stato modificato in naufragio aggravato da finalità terroristiche

Le verifiche dei sommozzatori hanno rilevato il ripiegamento interno delle lamiere, compatibile quindi un atto di sabotaggio, ovvero con la deflagrazione di un ordigno. E la presenza di un’anomala moria di pesci (che saranno analizzati per capire quale tipo di esplosivo sarebbe stato utilizzato) nei pressi della nave (la seconda esplosione sarebbe infatti stata avvertita in mare) ha rafforzato questa ipotesi.

La Seajewel, battente bandiera maltese, che era partita dall'Algeria e arrivata il 14 febbraio a Savona, era già finita nel mirino di alcune inchieste giornalistiche sulle cosiddette "flotte ombra" della Russia, quelle petroliere che, con triangolazioni sospette attraverso Stati extra UE, aggirano le sanzioni per trasportare illegalmente greggio russo verso il mercato europeo.

Secondo "Ukrainska Pravda", questa nave avrebbe più volte fatto scalo a Novorossijsk, il porto russo sul Mar Nero, per poi ripartire verso la Turchia e successivamente dirigersi in Europa. Secondo i giornalisti ucraini, avrebbe più volte fatto spola tra porti di Federazione Russa e Turchia. Una rotta simile a quella della Ursa Major, il tanker affondato nelle acque spagnole lo scorso Natale, un evento che oggi sembra acquisire nuovi significati.

La Capitaneria di Porto di Savona, che aveva avviato i primi accertamenti, aveva inizialmente ipotizzato che il danno potesse essere legato a un incidente tecnico durante le operazioni di scarico. Una spiegazione apparsa però sempre meno convincente, dal momento che le deflagrazioni sono avvenute mentre le operazioni di travaso erano sospese e l’equipaggio (23 componenti, tutti illesi) si trovava in riposo. Quindi nessun incidente nè urto contro un residuo bellico. Le ipotesi circolate nelle prime ore.

Nonostante la gravità dell’incidente, il peggio comunque era stato evitato: la Seajewel trasportava un ingente quantitativo di petrolio, e un cedimento strutturale più esteso avrebbe potuto provocare una catastrofe ambientale. La nave è posizionata nelle vicinanze dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, e uno sversamento avrebbe avuto conseguenze devastanti per l’ecosistema.

La petroliera risulta essere salpata l’11 febbraio dal porto algerino di Bethioua con destinazione Savona, dove è arrivata il 14 febbraio, ancorandosi nel campo boe della Sarpom per scaricare il greggio destinato alla raffineria di Trecate, attraverso il deposito costiero di Quiliano e l'oleodotto.

La nave, lunga 245 metri e larga 42, con una capacità di carico di oltre 100.000 tonnellate, non ha più lasciato l’ormeggio fino alla notte dell’esplosione con l'equipaggio, le cui testimonianze verranno ascoltate dagli inquirenti, sostiene di aver udito distintamente il boato.

Se sia un attentato o un avvertimento in questo momento è ancora prematuro dirlo. Fatto sta che il savonese, già preoccupato per il posizionamento (smentito categoricamente dal mondo politico) della nave rigassificatrice Italis Lng, si trova a dover fare i conti con una vicenda dai risvolti internazionali.