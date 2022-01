Albenga, il gruppo Cuore Ingauno: “Felici che sia stato rimosso lo scafo di una barca abbandonato da tanti anni sul Centa”

Da moltissimi anni era abbandonato sul Centa, ma finalmente lunedì 17 gennaio è stata rimosso: si tratta dello scafo una barca a motore fuori bordo della lunghezza di 5 metri.

A dare l’imput sono stati i volontari del gruppo Cuore Ingauno, che ciclicamente provvedono a pulire dai rifiuti il letto del fiume, la spiaggia e altri luoghi dove purtroppo c’è accumulo improprio e abusivo.

La barca si trovava sul fiume, all’altezza dell’acquedotto, e domenica 16 gennaio è stata disincagliata dai Cuori Ingauni, riuscendo a rimuovere la parte superiore. Quanto alla parte inferiore in vetroresina, risultando eccessivamente pesante e operando in assenza di strumenti idonei, non sono stati in grado di toglierla.

“Sapevamo che, a causa del materiale con cui è fatto lo scafo della barca, non era compito di SAT provvedere al ritiro, ma gliene abbiamo parlato ugualmente – ha raccontato Panfilo, portavoce del gruppo Cuore Ingauno -. Quando siamo tornati al lunedì per provare a gestirla con altri mezzi, la barca non c’era più. È stato fatto un piccolo regalo ai cittadini, perché tanti lamentavano la sua presenza da molto tempo. Grazie”.