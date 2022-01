Green pass anche per i lavoratori delle sale scommesse?

Ci sono ulteriori aggiornamenti sul fronte del Green Pass (ora Super Green Pass) per i lavoratori. Infatti, questa misura non andrà ad incidere solamente sui clienti dei luoghi di svago oppure dei ristoranti, ma anche sulle persone che in questi luoghi svolgono regolare attività lavorativa.

Il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso favorevolmente sulla riduzione della quarantena ma ha espresso parere negativo sul Green Pass “rafforzato” per tutte le categorie di lavoratori. Vediamo nelle prossime righe come si devono comportare i lavoratori delle sale scommesse con questo ultimo intervento.

Il Super Green Pass si applica anche ai lavoratori delle sale scommesse?

Attualmente sembra non essere certo nulla. Le regioni chiedono al Governo di applicare l’obbligo a tutte le categorie di lavoratori, indistintamente. Il CTS rifiuta di farlo. Nel mezzo, ci sarebbe un compromesso che potrebbe accontentare entrambe le parti.

Il Super Green Pass per i lavoratori potrebbe essere applicato a quelle attività in cui viene richiesta la stessa versione della tessera verde anche ai clienti. Tra queste categorie di lavoratori rientrano quelli di ristoranti, palestre, bar e musai. Ovviamente, sono inclusi anche i lavoratori di sale giochi, sale scommesse e sale bingo che a partire dal 10 gennaio, dovranno accettare solamente i clienti muniti del Green Pass “rafforzato”.

