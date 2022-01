Altare, concorso vetrine Natale: vincitori e menzioni speciali

Come oramai da tradizione si è tenuto il concorso vetrine in mostra a tema natalizio, anno 2021, ad Altare.

Di seguito le attività commerciali premiate: primo classificato Studio Ilaria Torterolo, per aver evidenziato la drammaticità del presente in gesti di amore e solidarietà in stampe fotografiche rielaborate di grande impatto emotivo; secondo classificato Bar Bruna, per aver coinvolto nella realizzazione della Natività un Artigiano locale che ha interpretato artisticamente l’essenzialità del tema Natalizio; terzo classificato Frutteria Paola Pincetti, per la maestria dimostrata nella realizzazione della Natività con una tecnica tradizionale molto suggestiva: l’acquarello.

Menzioni speciali, a pari merito: Macelleria Pier e Dani per aver colto in modo ironico lo spirito del Natale presente; Ceramiche Silvana Briano per aver reso magistralmente con un tocco di assoluta semplicità l’essenza del Natale; Forneria Tambuscio per aver catturato in un’immagine contemporanea i valori della famiglia e dell’amore per la vita; EMMEFFE Acconciature per aver realizzato con carte veline colorate sovrapposte una “vetrata” nella più pura tradizione altarese; Antico Caffè Bruna per aver realizzato, con la collaborazione di un artista, un bassorilievo di grande impatto inserito in una cornice sempre curata ed elegante; Mobilificio Malagamba per l’utilizzo creativo del legno in un’ambientazione raffinata ed essenziale; Simona Merceria per aver realizzato un presepe tradizionale in un “oggetto” d’antiquariato, pregevole e raffinato, ma funzionale all’antica tradizione sartoriale; Strabacco per aver utilizzato in modo creativo materiali tecnici d’avanguardia reinterpretati artisticamente da un amico presepista.

Un ringraziamento particolare agli artigiani del vetro, operanti in Altare che hanno realizzato opere artistiche di grande pregio per le loro vetrine ed hanno caratterizzato il Natale altarese perpetuando la tradizione dell’arte vetraria: Vanessa Cavallaro Cristallerie di Altare e i vetri di Sandro Bormioli.