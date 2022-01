Meteo weekend e inizio settimana, ancora cielo sereno nel savonese

L’alta pressione continuerà in modo diretto a condizionare il tempo anche sulla nostra zona, dove per il week-end è previsto un ulteriore graduale rinforzo.

Ancora preoccupante assenza di precipitazioni nevose per almeno una decina di giorni, a caratterizzare un inverno nuovamente strano, stante il blocco dell’alta pressione che blocca le correnti atlantiche mentre al Nord Est, aria più fredda di marca balcanica porterà maltempo su quella parte della penisola italiana

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 21, a domenica 23 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e al mare. Da domani annuvolamenti irregolari al mare e lungo i crinali dei rilievi al confine tra Liguria e Piemonte. Gelate estese in pianura nelle zone ove prevarrà la coltre nebbiosa. Termometro con massime al di sopra delle medie stagionali. Minime in pianura intorno -1 - 1°C e massime 8- 10°C. Al mare minime intorno 5- 6°C e massime 12-13°C. In pianura moderati da Nord, forti in montagna, al mare forti da Nord.

Da lunedì 24 gennaio

Ancora nebbie mattutine e serali sui bassi piani con cielo poco nuvoloso altrove, salvo addensamenti per nubi basse sul settore costiero del ponente ligure.

