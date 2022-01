Savona, i 100 giorni del sindaco Russo: "Attenzione al coinvolgimento dei cittadini"

Il punto della situazione a 100 giorni dall'insediamento avvenuto in comune con il giuramento dello scorso 20 ottobre, partendo dalla rigenerazione urbana, passando per la cultura, il welfare, il commercio, la scuola e lo sport.

Il sindaco di Savona Marco Russo affiancato dalla sua Giunta ha concentrato l'attenzione sui temi che riguarderanno la città dopo i primi 3 mesi di assestamento per capire la macchina comunale, i progetti già avviati dalla precedente amministrazione, l'avvio dei bandi e procedere con il lavoro ordinario.

Centrali saranno i cittadini con i quali verranno avviate interlocuzioni costanti a partire dalle giunte itineranti nei quartieri che erano state avviate dalla precedente giunta Caprioglio nel 2017 ma nel giro di qualche mese erano finite nel dimenticatoio.

"Partiremo con gli incontri nei quartieri a febbraio ed inizieremo partendo da Montemoro, Legino, Lavagnola e Zinola - ha detto il primo cittadino savonese - spiegheremo tutte le azioni che vogliamo svolgere individuando anche con i cittadini punti di forza per il rilancio, contattando anche i commercianti del territorio".

RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO

L'amministrazione sta pensando di imbastire un'equipe che si occuperà della manutenzione e oltre alle ditte appaltatrici, potrebbe essere coinvolti i percettori del reddito di cittadinanza e i richiedenti asilo. "Siamo nella fase esplorativa ma internamente stiamo lavorando a questa opportunità per gli interventi diciamo più semplici sul territorio, dalla pittura delle panchine o la sistemazione delle aree verde. Vogliamo creare una rete e non è escluso che si occuperanno della sistemazione e poi gestione dei bagni pubblici, criticità presente nel comune" ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

CULTURA

Verrà svolta una mappatura di tutte le realtà culturali savonesi, per poi collocarle nella filiera della formazione-produzione-ricaduta sociale. Contemporaneamente daranno il via alla creazione del Polo Teatrale e del Polo Museale "Vogliamo capire come creare un collegamento con le associazioni, la necessità è di fare ordine ed è un tema urgente, dovremo fare insieme alle associazioni un ragionamento e capire quali sinergie si possono fare. Siamo già partiti con un questionario ad esempio" ha proseguito l'assessore alla cultura Nicoletta Negro. Fondazione Cima interlocuzione predisposizione caso pilota di piano di protezione civile, innovativa

COMMERCIO

Verrà istituita una cabina di regia territoriale generale e un coordinamento territoriali di quartiere con obiettivi di breve termine come il nuovo regolamento delle manifestazioni commerciali.

La prossima settimana è stata fissata una riunione con le associazioni di categoria degli ambulanti e da lì partirà un progetto di concertazione con le altre categorie in sede fissa. Sul mercato del lunedì nel centro cittadino il sindaco ha confermato la linea già esposta in campagna elettorale che prevede uno spostamento in un'altra zona.

"Quella di oggi in centro crea infatti problemi, lo sposteremo, è importante infatti che tutte le aree siano coinvolte" il commento del sindaco.

La precedente amministrazione Caprioglio si era aggiudicato un finanziamento dal fondo strategico regionale per i pilomat utili per delimitare l'area mercatale, ma con il cambio di rotta, il sindaco Russo e la giunta sta lavorando per utilizzarli nel caso in un'altra zona dove verrà spostato il mercato oppure spostati i fondi su altri progetti (se la Regione lo consentirà), come ad esempio quello che riguarda la riqualificazione del teatro Chiabrera che ha bisogno di ulteriori risorse.

WELFARE

Verrà coinvolto il Terzo Settore nel Piano del Welfare partendo da alcuni temi (accessibilità, povertà, anziani, minori, casa, immigrazione) tenendo conto anche di quanto la pandemia abbia modificato il tessuto sociale e acuito le disuguaglianze

SCUOLA

Verrà varato il Patto per la Scuola per legare a doppio filo le scuole alla città anche con l’avvio del Progetto Giovani e i suoi strumenti di condivisione come il Tavolo dei Giovani. Sarà sviluppato inoltre il Piano Scuole relativo all’edilizia scolastica che consente di avere un quadro d’insieme e una road map individuando le misure e gli strumenti per attuarlo.

SALUTE

Creare un tavolo sulle problematiche della salute che abbia tre finalità: rafforzare il San Paolo e dare ai cittadini risposte sul fonte delle emergenze e delle urgenze; creare in città la Casa di Comunità; sviluppare una rete socio-sanitaria territoriale.

SVILUPPO

Sarà istituito un Tavolo per lo sviluppo partendo dalla formalizzazione di un’intesa strategica con il Campus; rafforzare il Tavolo territoriale per il Porto; avviare un Tavolo di condivisione dei finanziamenti e dei bandi del PNRR.

SPORT

Verrà riattivata la Consulta e rinnovarla nella sua organizzazione per renderla efficiente con l'obiettivo di predisporre un piano delle manutenzioni; definire un modello di gestione degli impianti per razionalizzarne l’uso; condividere gli obiettivi del PNRR su palestre e impianti sportivi.

MOBILITA' CITTADINA

Verrà avviato un processo partecipato per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Nel contempo saranno condivise misure immediate per il rilancio della mobilità lenta e del mezzo pubblico. "Sul piano del traffico avremo un incontro con la presidente Tpl e con il Campus universitario e al momento ci sono i dati del traffico che dovranno rielaborati e verificheremo facendo simulazioni per capire come una chiusura ad esempio incide sui movimenti del traffico della città, procedendo magari con delle future pedonalizzazioni. Il Pums invece è il prerequisito fondamentale per accedere ai bandi" ha continuato l'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco.

BENI COMUNI

Sarà predisposto il Regolamento dei Beni Comuni aprendo un confronto con le esperienze più virtuose di altre città. In questa prospettiva sarà necessario per l'amministrazione realizzare una mappatura dei soggetti ‘attivi’ e dei beni da valorizzare

RIGENERAZIONE URBANA

L’amministrazione si muoverà in tre direzioni: ampliando e riconducendo i progetti del PNRR per ricondurli a una pianificazione coerente con i progetti di quest’amministrazione; fare il punto delle zone strategiche aprendo una discussione con la città; predisposizione con la Fondazione Cima un piano di sviluppo territoriale e un progetto pilota di protezione civile.

“Dopo i primi mesi del mandato che sono serviti per prendere le misure con le questioni amministrative attuali, nelle prime settimane del nuovo anno la giunta e i consiglieri della maggioranza hanno preparato il vero avvio della nuova amministrazione. Da qui si parte con un cammino che coinvolge giunta, consiglio e città, perché abbiamo sempre detto che il rilancio di Savona deve essere visto come un percorso che si sviluppa nel tempo” ha concluso il sindaco Marco Russo.

Oltre agli assessori verranno divise le deleghe anche ai consiglieri di maggioranza: "Stiamo predisponendo una modifica al regolamento ma i consiglieri saranno importanti anche nelle consulte, da quella dello sport, passando al ripensamento di quella che si occupa delle barriere architettoniche, oltre a quella del Priamar e della casa. Hanno delle competenze e un ruolo di rappresentanza territoriale, sui quartieri il loro ruolo è fondamentale".