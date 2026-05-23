Albenga, Lugani sulla raccolta degli oli alimentari esausti: “Servono interventi più frequenti di pulizia e sanificazione dei punti di conferimento”

"Viene segnalata con crescente frequenza da numerosi cittadini una situazione di criticità riguardante i contenitori destinati alla raccolta degli oli alimentari esausti presenti sul territorio comunale. Infatti, diversi punti di raccolta presentano condizioni che meritano attenzione: le aperture dei contenitori risultano spesso particolarmente sporche e unte, al punto che alcuni cittadini segnalano la necessità di utilizzare guanti monouso per poter conferire correttamente l’olio domestico. A questo si aggiungono odori intensi e persistenti, inevitabilmente connessi alla tipologia del rifiuto raccolto, ma che rendono evidente la necessità di interventi più frequenti di pulizia, lavaggio e sanificazione delle strutture e delle aree circostanti". Lo afferma Guido Lugani, Capogruppo in Consiglio Comunale ad Albenga.

"Un’ulteriore criticità riguarda la presenza di bottiglie lasciate a terra accanto ai contenitori - prosegue - Tale situazione si verifica talvolta per conferimenti errati, ma in altri casi anche perché le condizioni delle aperture scoraggiano il corretto utilizzo del servizio. Questo comporta spesso sversamenti di olio su strade, marciapiedi e parcheggi, aggravati dal vento o dalla rottura accidentale dei contenitori lasciati all’esterno, con inevitabili conseguenze sul decoro urbano. Per questo motivo ritengo opportuno chiedere all’Assessorato di competenza una verifica complessiva dello stato dei contenitori presenti in città, valutando la predisposizione di una manutenzione periodica e costante che comprenda: la pulizia delle aperture dei bidoni, la sanificazione delle aree circostanti, il lavaggio delle pedane e delle superfici interessate da eventuali sversamenti ed il controllo e la manutenzione dello stato dei contenitori".

"Ritengo che la raccolta degli oli alimentari esausti rappresenti un servizio di grande importanza sotto il profilo ambientale e della sostenibilità e, proprio per questo, debba essere valorizzato e incentivato. È fondamentale mettere i cittadini nelle condizioni di poter differenziare correttamente in un contesto decoroso, pulito e funzionale. Si tratta inoltre di una raccolta che contribuisce concretamente anche alla percentuale complessiva di raccolta differenziata del Comune e che quindi merita particolare attenzione sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello del decoro urbano. Il rischio concreto, diversamente, è quello di scoraggiare proprio le persone più attente e rispettose delle regole, favorendo comportamenti impropri come l’abbandono delle bottiglie a terra oppure il mancato utilizzo del servizio stesso", conclude Guido Lugani.