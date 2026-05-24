Zuccarello al voto, tre candidati in corsa alle elezioni comunali

Zuccarello al centro del voto amministrativo in provincia di Savona.

Nel piccolo comune dell'entroterra ingauno le urne sono aperte dalle 7 per le elezioni comunali, le uniche nel savonese in questa tornata elettorale.

A ricandidarsi alla carica di Sindaco per il terzo mandato consecutivo Claudio Paliotto con la lista "Uniti per Zuccarello. Collaborazione e Sviluppo". Al suo fianco il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici uscente Luca Gardella, insieme a Elisabetta Bellani, Walter Biagiotti, Serena Capponi, Fabrizio Nattero, Gabriele Peluffo e Piero Zangani.

A sfidarlo la lista civica "Insieme per Zuccarello" guidata dal candidato sindaco Gaetano Ferrara affiancato da Bruno Barbieri, Flavio Cinghia, Andrea Scarrone, Michela Imbesi, Giacomo Bruzzone, Alessandro Panizza e Roberto Fontani.

A candidarsi anche Valerio Fani con la lista targata "Forza Nuova" insieme ai candidati alla carica di consiglieri Nicolò Bertone, Angelo Besagno, Salvatore Milone, Antonio Gaudenzio Burattin, Maurizio Settimi, Paola Turtorio, Matteo Uleri.

Le urne saranno aperte oggi, domenica 24 maggio dalle 7.00 alle 23.00 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7.00 alle 15.00.