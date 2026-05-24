Clonato il profilo Facebook dell'assessore Luca Lombardi: "Non accettate richieste di denaro"

Ancora vittima di un furto d'identità sui social network. L’assessore regionale Luca Lombardi ha denunciato nelle scorse ore la creazione di un profilo Facebook falso che utilizza il suo nome e la sua immagine, una pratica nota come "clonazione" di profilo.

L’assessore ha immediatamente messo in guardia chi lo segue sulle piattaforme digitali, temendo che l’account fraudolento possa essere utilizzato per scopi illeciti. "Questa mattina ho scoperto che qualcuno ha clonato il mio profilo su Facebook. Andrò immediatamente presso il comando dei Carabinieri di Sanremo a denunciare questo increscioso fatto e mi tutelerò attraverso le vie legali" ha dichiarato Lombardi.

Il rischio concreto, come purtroppo accade spesso in questi casi, è che il malintenzionato possa contattare gli amici e i contatti della vittima con richieste improprie. "Se chi mi segue già su Facebook riceve una mia richiesta di amicizia, o peggio una richiesta di denaro, consiglio di non accettarla, di bloccare e quindi segnalare il messaggio tramite l’apposita funzione" ha aggiunto l’assessore.

Non si tratta, purtroppo, della prima volta che l’esponente della giunta regionale deve fare i conti con simili violazioni della propria identità digitale. Già nello scorso mese di novembre, infatti, l'assessore Lombardi era stato oggetto di un tentativo analogo, quando era stato clonato il suo profilo Instagram.