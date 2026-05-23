118 Savona, Vaccarezza (FI): "Allarmismo del tutto ingiustificato, nessun cambiamento del servizio, né modifiche ai tempi di risposta o alla capacità di intervento"

"Leggo con stupore dichiarazioni che generano solo allarmismo del tutto ingiustificato su un tema delicato come l’emergenza sanitaria". Così il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza interviene dopo le affermazioni di Roberto Arboscello, consigliere regionale del PD, sull'ipotesi di chiusura della centrale operativa del 118 di Savona.

"È doveroso chiarire ai cittadini, con serietà e responsabilità, che la riorganizzazione delle centrali operative del 118 non comporta alcun cambiamento del servizio, né modifiche ai tempi di risposta o alla capacità di intervento sul territorio delle ambulanze - prosegue Vaccarezza - Cambia esclusivamente il punto da cui risponde l’operatore della centrale, non il sistema dei soccorsi, non i mezzi presenti sul territorio e non l’assistenza garantita ai cittadini. Confondere una riorganizzazione amministrativa con un presunto smantellamento del servizio significa alimentare paure infondate e fare disinformazione".

"L’obiettivo dell’intervento è invece quello di rafforzare l’integrazione e l’efficienza della rete dell’emergenza-urgenza, mantenendo invariata la qualità del servizio erogato.

Su temi così importanti servono equilibrio, responsabilità istituzionale e rispetto per il lavoro quotidiano di operatori e soccorritori, evitando strumentalizzazioni politiche che rischiano solo di creare confusione tra i cittadini", conclude il consigliere regionale di Forza Italia.