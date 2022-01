Scuola, Sanna (Pd): “Tracciamento nelle scuole in tilt, studenti costretti alla Dad. Urgente un sistema per semplificare le procedure”

“Il tracciamento nelle scuole è ormai in tilt da settimane, bisogna mettere in campo, al più presto, delle azioni per rafforzare il sistema di tracciamento nelle scuole e semplificare le procedure di trasmissione dei dati delle classi, con alunni positivi, per dare effettivamente la possibilità agli studenti di accedere ai tamponi gratuiti”, lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna che presenterà un’interrogazione in consiglio regionale.

“L’annuncio della procedura semplificata da parte della Regione Liguria, per permettere agli studenti di avere il tampone gratuito in caso di positivi in classe, non corrisponde nella pratica a una risposta effettiva e attuabile nei tempi necessari per migliorare il tracciamento nelle scuole. L’intasamento delle aziende sanitarie locali e la scarsità cronica di risorse umane impiegate, rende ancora più complicata la vita a scuola a docenti, presidi, studenti e famiglie. Non è pensabile che una lacuna del nostro sistema sanitario locale venga colmato dalla disponibilità economica o meno di una famiglia di pagare i tamponi per garantire la formazione ai propri figli”, conclude Sanna.