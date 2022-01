Anziana ritrovata senza vita in un campo a Celle: fissato il funerale

Domani, 29 gennaio, nella chiesa di San Michele Arcangelo, alle ore 11.00, verrà dato l'ultimo saluto a Lorenzina Viotti, la 76enne trovata senza vita lo scorso sabato a Celle dopo che aveva fatto perdere le sue tracce dal pomeriggio di venerdì 21.

Nella notte e il giorno successivo erano proseguite senza sosta le ricerche che purtroppo avevano portato al tragico rinvenimento in un campo in località Cornaro a qualche km dall'abitazione della donna presente in località Terrenin.

Sul territorio cellese, insieme ai vigili del fuoco con l'unità cinofila e al soccorso alpino, erano state attivate una decina di squadre della protezione civile.

L'ultima volta era stata vista nel pomeriggio di una settimana fa proprio nella zona della strada provinciale per Sanda ed immediato in serata era scattato l'allarme anche ai carabinieri.