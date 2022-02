Maltempo 2019, Vaccarezza ("Cambiamo"): "Oltre sei milioni e mezzo di euro per gli enti del savonese"

"L'Assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone lo aveva promesso, e così è stato: il Commissario per l'emergenza maltempo Giovanni Toti ha sottoscritto poco fa uno stanziamento di circa 11 milioni di Euro per interventi strutturali e di messa in sicurezza relativo agli aggravamenti dei danni causati dall'emergenza maltempo dei mesi da Ottobre a Dicembre del 2019". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".