Albenga, vandali danneggiano il dehors del Bistrot Rattopenugo (FOTO)

“Avevamo deciso di lasciare il nostro dehors a disposizione delle persone anche dopo la chiusura serale , pensando che facesse piacere a chi decideva di trascorrere ancora qualche ora fuori casa, a chi volesse sedersi per due chiacchiere con amici , quando in giro ormai è già tutto chiuso . Ma questo funziona solo nelle favole , nella realtà non c’è gratitudine , non c’è rispetto , non c’è amore per il proprio paese e nemmeno per chi, come noi lavora, ogni giorno , con sacrificio e passione”. Così Daniela, titolare del locale ingauno nel suo messaggio di sfogo affidato ai social. Daniela, ai microfoni di Savonanews ha raccontato che “è la quarta volta che succede, ma questa è stata particolarmente pesante. Un danno economico, per via di quanto è stato rubato e di tutto ciò che hanno distrutto”.