Quiliano, moderazione traffico via XXV Aprile e realizzazione di un parcheggio per il cimitero: approvato il progetto

La giunta di Quiliano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di moderazione del traffico su via XXV Aprile e la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del cimitero comunale per una stima complessiva di 320mila euro.

L'amministrazione comunale quilianese ha deciso di intervenire in quanto la viabilità di accesso al cimitero è costituita da un viale alberato, di ridotte dimensioni, che si innesta a raso su via XXV aprile, attraverso un innesto a “T” di dimensioni che risultano essere inadeguate e con condizioni non ottimali di visibilità.

In prossimità del cimitero non sono poi presenti aree a parcheggio e oltre alla problematica legata alla viabilità c'è bisogno di un intervento di adeguamento con lo scopo di migliorare la sicurezza degli utenti, sia del cimitero che della strada.

L'intervento riguarda gli interventi di moderazione del traffico lungo via XXV Aprile, all'altezza del cimitero di Quiliano, con una ridefinizione della posizione della fermata del bus ed un adeguamento funzionale della viabilità di accesso al cimitero.

Inoltre è prevista la realizzazione di un parcheggio nell'area antistante al cimitero, con una funzione di sosta dei veicoli e con la presenza di elementi di riqualificazione dell'area.