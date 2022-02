Leonardo interrompe cessione business unit, l'assessore Benveduti: "Sia questa opportunità di rilancio"

"Abbiamo sempre detto che Leonardo rappresenta una ricchezza industriale e tecnologica da cui Genova non può prescindere. Esprimiamo pertanto soddisfazione per la conferma dell’impegno sul territorio ligure dell'azienda, con l'augurio che la chiusura di questo capitolo possa coincidere, come annunciato dai vertici, con il lancio di un percorso di crescita che consolidi le attività del sito genovese sul mercato di riferimento".

Lo dice l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, commentando l'annuncio di Leonardo interruzione del processo di cessione della Business Unit Automazione.

"Come fatto in passato - aggiunge l'assessore - rimaniamo a disposizione del territorio per tutelare e rafforzare quanto più possibile un presidio fondamentale per l’industria e per lo sviluppo della città".