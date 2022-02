Mai e Camiciottoli (Lega): "Rischio stangata sui rifiuti nel savonese"

"Aumento dei costi dei rifiuti in discarica di oltre il 50% per i Comuni del Savonese. Siamo molto preoccupati per questa situazione, che rischia di essere un’ulteriore stangata per famiglie e imprese dopo l’emergenza ‘caro bollette’. La priorità è tutelare i cittadini. Incontreremo subito gli amministratori della Lega per fare il punto, anche alla luce della recente delibera della giunta regionale che prevede l’Ato unico regionale come da programma di governo. È necessario fare chiarezza sui costi a carico dei comuni e degli utenti".

Lo hanno dichiarato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai e il responsabile Enti locali della Lega Liguria Matteo Camiciottoli.

"Dall’amministratore delegato di Eco Savona ci aspettiamo un atteggiamento differente. Ossia quello di individuare soluzioni e non quello di sbattere in faccia dei dati tecnici. I sindaci del territorio hanno ancora forti dubbi e quindi appare necessario rinviare l'approvazione del piano industriale in consiglio provinciale, che il presidente ha comunicato di voler convocare entro la fine della prossima settimana" concludono.