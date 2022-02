Visita Draghi a Genova, Olivieri: "Occasione importante di confronto per il nostro territorio"

La Città di Genova ha ospitato oggi la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua prima uscita ufficiale dopo l'elezione del Presidente Mattarella nel suo secondo mandato. L’incontro è stata l'occasione per un confronto sulle progettualità del Porto di Genova e le altre infrastrutture strategiche a beneficio della città. Il programma della giornata ha previsto prima una visita del Porto e subito dopo l'incontro con le Istituzioni e le Autorità locali presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Palazzo San Giorgio.Dopo gli interventi di benvenuto del sindaco di Genova Marco Bucci e del Governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente di Autorità portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini ha esposto le principali strategie, i programmi relativi alla realtà infrastrutturale e portuale del territorio e le attività attualmente in realizzazione a beneficio del sistema portuale Genova-Savona.

Il Premier Draghi, nel suo intervento, ha ribadito il ringraziamento - istituzionale e personale - a tutti coloro che hanno partecipato all'opera di ricostruzione del ponte di Genova e ha evidenziato come la Città sia stata in grado di reagire alla tragedia, con coraggio e spirito di rinascita e ripartenza, facendo di Genova un modello da prendere ad esempio per tutta la nazione. Ha poi parlato dei piani del PNRR per la Regione e in particolare per la parte dedicata alla realtà portuale e alla riqualificazione territoriale.

Commenta il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri: "Ho partecipato oggi all'incontro insieme alle altre rappresentanze istituzionali del territorio di Savona, per poter far valere e testimoniare forte la presenza, la valenza e la necessità di attenzione nell'ambito di tutto quanto riguarda la Regione Liguria, in particolare del nostro comprensorio provinciale, partendo proprio dagli argomenti evidentemente legati alle attività e alla logistica portuale dei porti di Savona e Vado e delle infrastrutture di servizio alle stesse e non solo con la definitiva e compiuta messa a terra degli interventi che devono risolvere le problematiche di trasporto e spostamento, sia sulla rete viaria, e quindi autostradale, sia in direzione litoranea e di collegamento con l'entroterra nostro, del Piemonte e poi della Lombardia e della regione padana, sia costiera in direzione Francia e così Genova e poi Toscana, nonchè su quella ferroviaria con i collegamenti verso Mondovì, Torino e verso Alessandria."

"È stata un'occasione importante di confronto in cui il nostro territorio, rappresentato dalla provincia e dalle altre istituzioni locali maggiormente interessate - il sindaco di Savona e di Vado Ligure - e i principali esponenti della attività del settore, è arrivato ancora una volta a far valere il proprio peso e a dimostrare l'importanza fondamentale e imprescindibile, soprattutto per il periodo in cui ci troviamo, di avere unità e sinergia per far valere il ruolo fondamentale che il polo portuale savonese e vadese, il comprensorio produttivo tutto della provincia, dal porto al retro-porto a quello che è il naturale sviluppo nella Val Bormida, devono avere e per questo devono essere considerate tanto in Regione quanto a livello di Governo Nazionale" conclude Olivieri.