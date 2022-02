Cantiere via Nizza, assessore Parodi risponde ai residenti: "Progetto prevede di renderla a traffico lento, la qualità della strada migliorerà"

Continue code, difficoltà per i mezzi di soccorso di passare così come per gli autobus e i camion, il taglio delle fermate dei bus e l'installazione del verde che non convince.

La viabilità in via Nizza continua a far discutere e i residenti di Zinola nell'incontro di ieri sera con il sindaco Russo e la giunta hanno ancora una volta sollevato più di una perplessità sul progetto per la realizzazione del percorso ciclopedonale.

Ma non solo: anche la prevista realizzazione della passeggiata a raso su alcuni tratti della spiaggia è stata considerata "un inutile spreco di denaro pubblico che poteva essere dirottato ad interventi di miglioramento di ciò che si sta mettendo in atto sul lato strada".

"Prima di tutto incontri con la cittadinanza non ne sono stati fatti nella fase di aggiudicazione della gara - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - Ci sono stati ritardi, in gran parte dovuti agli enti che gestiscono i sottoservizi e la previsione per la conclusione è entro fine anno. La filosofia che ha diretto il progetto è rendere via Nizza a traffico lento con la via di scorrimento che doveva essere via Stalingrado, con le curve 'dolci' e con due piste ciclabili la qualità della strada sicuramente migliora, esce fuori un intervento che riqualifica la zona. Gli asfalti teoricamente dovevano essere fonoassorbenti e drenanti, ma sgranano e hanno detto che li rifaranno".

"Non vogliamo entrare in polemica con i progettisti ma riteniamo di dover segnalare che sia improcrastinabile una seria riflessione delle conseguenze della sua realizzazione, onde poter mettere mano in tempo utile e senza oneri aggiuntivi a modifiche atte a migliorarne la fruibilità eliminando eventuali errori o colli di bottiglia. Il cantiere in corso crea già un problema pratico, oltre che alla viabilità ma anche per i disagi conseguenti alle fermate soppresse o sospese dei bus numero 6, 6/, 9, 40, all'altezza del civico 111 lungo il tratto interessato. Richiediamo di monitorare la situazione ed intervenire per un suo miglioramento" hanno continuato i residenti.