Caro bollette e aumento del costo dei carburanti: la preoccupazione dei savonesi (VIDEO)

+131% per la luce e +94% per il gas naturale. Questo il boom degli aumenti delle bollette nel terzo e quarto trimestre nell'ultimo anno con i cittadini e gli operatori commerciali che iniziano a preoccuparsi e ad alcuni è già arrivata una stangata difficile da ammortizzare.

La crisi energetica, si riflette inoltre inevitabilmente anche sul caro carburante con le famiglie italiane che devono fronteggiare anche l'impennata del costo di benzina e gasolio alle stazioni di rifornimento. Abbiamo chiesto ai savonesi per le vie della città come hanno preso questa "mazzata".

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri ieri ha varato il decreto che vede stanziati circa 6 miliardi per contrastare i rincari energetici. A qualcuno però è già arrivata la “sorpresa”, mentre altri attendono con timore.

"Non si riesce a capire nulla, mi è arrivato da pagare metà canone, si può vivere in questo modo? Andrò a pagarla per forza, ma non so cosa succederà" - dicono due savonesi - "Per il momento non mi è arrivata nessuna bolletta, aspetto con ansia, l'ultima non mi hanno calcolato il consumo effettivo me lo ritroverò sobbarcata su quella che arriverà".

"E' un aumento consistente, comunque costa tutto di più e gli stipendi sono quello che sono, adesso non so se possono aiutarci a livello governativo". "La bolletta non mi è ancora arrivata, la aspetto con apprensione per capire quanto aumenterà. E' una cosa vergognosa si va a lavorare per pagare" ha continuato un'altra cittadina.

C'è anche chi si attende un intervento importante dal Governo, che dovrebbe arrivare ma potrebbe non risolvere del tutto il problema a breve periodo.

"Aumenta ora poi tutto, è pazzesco. L'intervento del Governo sarà il minimo, in Europa siamo gli ultimi, dove è più caro il gas e l'elettricità" specifica un savonese.

"E' un bel problema per le aziende e per le famiglie che in un momento così di crisi hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese" gli fa eco un cittadino. "Il caro dei carburanti non si limita ad un rincaro in se stesso ma si porta dietro una serie di aumenti, l'Italia è il paese in cui le merci si muovono più sull'asfalto che non su ferro o altri sistemi, siamo penalizzati anche in questo" continuano in merito al caro del carburante.

Ma il problema non va a colpire solo i cittadini ma anche le attività commerciali, che dopo aver subito le restrizioni legate al Covid ora speravano di tirare su la testa, ma l'incremento li ha di nuovo messi in ginocchio.

"E' un dramma, non sappiamo come andrà a finire. Una bolletta che in questo stesso periodo era 1800 euro siamo arrivati a 2900 euro, se continua a salire noi cosa dobbiamo fare? Siamo costretti ad aumentare i prezzi. Non è solo un aumento del gas e della luce, ma va ad incidere anche sul costo delle materie prime - il commento del presidente della Fipe Confcommercio Pasquale Tripodoro, titolare del Golden Bar - Se prima una spremuta la mettevi 3.50 euro a quanto ora sei costretto a metterla? Per un po' riesci ad assorbire, limitare gli aumenti per fidelizzare i clienti, poi però saremo costretti ad aumentare. Questa è un'altra spada di Damocle, più andiamo avanti e peggio è".