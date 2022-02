Messa in sicurezza del Varatella a Borghetto: ok dalla Giunta al progetto per i nuovi lavori sul torrente

È stato approvato dalla Giunta di Borghetto il progetto definitivo del primo stralcio del secondo lotto dei lavori di arginatura del torrente Varatella.

Era stato ultimato solo lo scorso anno il primo lotto dei lavori che comprendeva anche la realizzazione della famosa passerella che tanto si era fatta desiderare e che poi era stata varata in pieno lockdown quasi a rappresentare simbolicamente la voglia di ripartire di un paese tristemente colpito, più di altri, dalla pandemia.

“Con questo primo stralcio del secondo lotto - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - proseguiamo un’opera fondamentale per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio che a Borghetto è quanto mai importante visto che vi sono almeno ottantacinque condominii in fascia di esondabilità rossa. La speranza è che ci venga finanziato anche la rimanente parte del progetto attualmente inserita nel piano triennale regionale delle opere per un importo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro. Ringrazio il vicesindaco Luca Angelucci e la funzionaria dell’Ufficio Lavori Pubblici Geom. Elena Burastero per lo scrupolo e l’attenzione che hanno posto su questa opera di concerto con i progettisti dello Studio Misurale di Genova”.

Questo intervento, che prevede la realizzazione di nuovi argini e l’allargamento del letto del torrente, avrà un costo complessivo di circa 900mila euro interamente finanziati con fondi ministeriali e i lavori inizieranno prima dell’estate.