Pnrr, Cgil Savona chiama all'unità il territorio: "Necessario coordinamento tra enti, sindacati e associazioni datoriali"

Una maggior unione di intenti e una ritrovata interlocuzione tra parti in causa, non solo per programmare i piani d'azione per provare a intercettare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma anche per avere contezza di quanto ricevuto e come verrà utilizzato.

E' questa la richiesta che giunge dalla segreteria savonese di Cgil: "Oltre alla preoccupazione di vedere gettate dalla finestra tantissime risorse pubbliche c'è il rischio di non vedere gli investimenti messi a terra e quindi la mancata creazione di nuovi posti di lavoro sul nostro territorio. Lo ribadiamo da fine dicembre c'è necessità di un coordinamento territoriale più forte e stretto, che oggi non esiste, almeno su questo tema, tra enti locali, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali" spiegano dal sindacato.