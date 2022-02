Covid 19, prosegue il trend di miglioramento su scala regionale nei dati del bollettino odierno

Ospedalizzati: 493 (-19); 25 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 74 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 102 (-5); 4 (-) in terapia intensiva

San Martino - 65 (-2); 5 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 83 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 10 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 93 (-5); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 29 (-1); nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 5 - 37 (-3); 2 (-) in terapia intensiva