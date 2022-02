Indennità ai familiari dei sanitari morti per Covid: anche l'Ordine savonese degli Infermieri soddisfatto

Un’indennità ai familiari dei professionisti sanitari (coniuge, figli o anche genitori, specifica il Decreto) deceduti per Covid rappresenta sicuramente un importante riconoscimento per il valore dell’azione che hanno svolto contro la pandemia, fino a dare la vita per difendere e tutelare la salute dei cittadini.

“Di tutto questo ringraziamo il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente del Consiglio Mario Draghi e ci auguriamo che il Governo e il Parlamento difendano queste nuove previsioni normative che rappresentano un gesto tangibile e non solo la difesa di un ricordo come la giornata del 20 febbraio rappresenta”, ha sottolineato Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI).

Anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona si unisce ai ringraziamenti e ai desiderata espressi della Presidente nazionale, "in rappresentanza degli oltre duemilacinquecento Infermieri della nostra Provincia che - spiega la presidente, la dottoressa Rapetti - al pari delle altre figure ricordate oggi, si sono spesi senza risparmio, con impegno, competenza e alta professionalità nella lotta alla pandemia".