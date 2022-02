Dal Gratta e Vinci online all’App My Lotteries: esperienza di gioco sempre più digitale

Anche il classico Gratta e Vinci ha conosciuto in questi ultimi anni un’evoluzione, approdando nel mondo dell’online dove possiamo adesso trovare biglietti in formato digitale ma non solo. Sono state numerose le novità che hanno coinvolto anche questo settore, oggi più che mai indirizzato verso il futuro grazie ad IGT. L’azienda ormai leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato infatti continua a proporre soluzioni nuove e all’avanguardia, proprio per aprirsi al futuro. Lo sta facendo mediante progetti specifici per diffondere una cultura dell’innovazione anche a scuola e con strumenti come l’app My Lotteries, che permette non solo di vivere l’esperienza di gioco online ma anche di controllare se il proprio biglietto è vincente senza andare in ricevitoria.

My Lotteries: come funziona l’app

L’applicazione My Lotteries, disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android, offre diverse funzionalità all’avanguardia, come ad esempio la possibilità di giocare ai Gratta e Vinci direttamente online. In moltissimi utilizzano My Lotteries però anche solo per verificare il QR code del Gratta e Vinci con l'app, senza dover andare in ricevitoria. Come capire dunque se il proprio biglietto è vincente usando semplicemente il proprio smartphone? Scopriamolo insieme.

Come verificare se il proprio biglietto è vincente

Per verificare con l’app My Lotteries se il biglietto cartaceo del Gratta e Vinci che si è acquistato è vincente è sufficiente seguire questi passaggi:

Grattare la patina presente sul fronte del biglietto, dove è presente la scritta “PREMIO MASSIMO”

Aprire l’app My Lotteries sul proprio smartphone ed entrare nella sezione “Verifica Biglietto”

Inquadrare il codice a barre presente sul biglietto con il proprio smartphone.

Dopo aver inquadrato il codice, si scopre immediatamente se si è vinto qualcosa e si conosce l’eventuale premio.

I biglietti abilitati alla verifica tramite app

I biglietti cartacei del Gratta e Vinci abilitati alla verifica tramite l’app My Lotteries sono i seguenti:

Biglietti da 1€: Portafortuna, Sette e Mezzo, Monetine Fortunate

Biglietti da 2€: Doppia Sfida, 10X, I Simboli del Miliardario, Turista per 10 Anni, Buon Anno

Biglietti da 3€: Dolce Natale, Puzzle, Cuccioli D’Oro, M’ama non M’ama, Numeri Fortunati, Super Sette e Mezzo, Super Portafortuna, Nuovo Oroscopo

Biglietti da 5€: Area Gold, Linea Vincente, 20X, Il Miliardario, Super Tombola, Nuovo Battaglia Navale, Multistar, Tutto per Tutto, Turista Per Sempre, Nuovo Doppia Sfida, Il Vincitore

Biglietti da 10€: 50X, Bonus Tutto per Tutto, Il Miliardario Mega, Freccette, Turbo Cash, Triplo Colpo

Biglietti da 20€: Il Miliardario Maxi, 100X.

L’esperienza di gioco diventa sempre più virtuale

Ormai, come dimostra la stessa app My Lotteries, l’esperienza di gioco sta diventando sempre più digitale anche perché stanno nascendo nuovi strumenti, ricchi di funzionalità di ultima generazione. Come dimostrano le tecnologie annunciate al CES 2022, i principali marchi stanno andando in questa direzione proponendo di anno in anno soluzioni hi tech sempre più performanti, basate sull’intelligenza artificiale. Non stupisce dunque che anche un’azienda come IGT sia orientata al futuro, per offrire un’esperienza di gioco più fluida, coinvolgente ma anche responsabile e consapevole.