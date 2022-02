Manifestazione pro ospedale di Albenga: l'11 marzo in piazza anche Grande Liguria

"Grande Liguria-Grande Nord parteciperà alla manifestazione di protesta dell'11 marzo ad Albenga organizzata dopo le dichiarazioni sconfortanti e poco chiare che il presidente Toti ha rilasciato in merito al futuro dell'ospedale ingauno, auspicando che sia il via a una presa di posizione critica e attiva sull'attuale politica sanitaria da parte di tutta la sanità ligure".

A scriverlo, in un comunicato stampa, è il dipartimento Sanità del partito, che quindi prosegue: "Se non si interviene tempestivamente non sarà in discussione l'ospedale di Albenga, quello del Santa Corona, o un altro ma l'intero sistema sanitario ligure che correrà il rischio di saltare a causa di una gestione confusionaria, dilettantistica da parte della maggioranza in Regione Liguria, e tutto ciò, se malauguratamente accadrà, costringerà l'utenza ligure a rivolgersi ad altre regioni per curarsi incrementando le fughe sanitarie e non solo dei pazienti ma anche dei medici e personale sanitario" concludono.