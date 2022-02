Sciopero del trasporto pubblico del 25 febbraio, sindacati auditi in Regione

Il rischio che si corre, se non viene rinnovato il CCNL in tempi brevi, è di generare una pesante vertenzialità in un settore che deve garantire quotidianamente la mobilità pubblica di cittadini e studenti, e che attraverso le risorse del PNRR su mezzi e infrastrutture, avrebbe l’ambizione di incrementare le sue quote di utenti, in una logica di sostenibilità non solo ambientale, ma soprattutto sociale. Ma le nozze non si possono fare con i fichi secchi. Aziende e istituzioni devono tenere nella giusta considerazione il contributo del lavoro al settore, riconoscendo finalmente il rinnovo del contratto a chi, anche durante la pandemia, non si è mai sottratto alle proprie responsabilità.