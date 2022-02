Garlenda comune all’avanguardia: inaugurata la prima colonna di ricarica rapida per auto ibride ed elettriche (FOTO e VIDEO)

Garlenda ha inaugurato la prima colonnina pubblica per la ricarica di veicoli ibridi ed elettrici posizionata da Enel X. Questa mattina, 22 febbraio, alle 11 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione nella piazza di Borgata Ponte, proprio nei pressi del palazzo municipale di Garlenda, alla presenza della sindaca Silvia Pittoli con la sua amministrazione, numerosi sindaci del comprensorio ingauno e i referenti regionali di Enel X.

“Tagliare questo nastro è un grande traguardo – spiega Silvia Pittoli -, d’esempio per il territorio, perché siamo il primo comune dell’entroterra di Albenga ad avere la colonna di ricarica rapida per auto elettriche. Uno sguardo al futuro per l’energia pulita, perché, giustamente, le persone acquistano le auto elettriche se sono disponibili le infrastrutture e finalmente, dopo quasi 2 anni di lavoro, oggi l’inaugurazione”.

“L’inaugurazione di oggi è stata veramente un bel momento per la Garlenda – afferma Alessandro Navone - Grazie alla disponibilità di Enel X rispondiamo concretamente ad una precisa richiesta delle strutture ricettive e dei nostri residenti. La postazione di ricarica sarà un riferimento nell’entroterra ingauno e ci consentirà di entrare da protagonisti nella rete dei comuni del ponente savonese attrezzati per la ricarica di veicoli elettrici”.