Piscina del Prolungamento a Savona, assessore Rossello: "Verrà recuperata con spazi per aggregazione giovanile e rispondendo all'esigenza di una vasca"

"Dovremo assumere le decisioni, definiremo le linee guida con il progetto di recupero dell'immobile considerando le richieste di spazi per l'aggregazione giovanile e tenendo assieme l'esigenza di avere un'ulteriore vasca".

L'assessore allo sport Francesco Rossello ha risposto all'interpellanza presentata dal consigliere, capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza che ha richiesto chiarimenti sullo stato dell'arte dei lavori per l'ex piscina comunale del Prolungamento chiusa dal 2016.

"L'eventuale o parziale destinazione d'uso della piscina che dovrà essere comunque sportiva è legata alla soluzione del problema della vasca ulteriore di cui ha bisogno la città. Il percorso è complicato ma i tempi del Pnrr ci impongono di correre e lo faremo da subito" conclude Rossello.

Lo scorso 30 dicembre erano stati assegnati dal Ministero 2 milioni e 150mila euro di cofinanziamento e lo scorso 17 febbraio nella delibera della giunta comunale è stato assunto l'impegno dell'atto di assegnazione del finanziamento.

"Non è un atto da poco, ci assumiamo l'impegno di rispettare i tempi del Pnrr cioè aggiudicare i lavori entro il giugno 2023, pagare il 30% dello stato di avanzamento entro il 2024 e finire entro il 31 marzo 2026. Noi non abbiamo ereditato nulla, non esiste sulla piscina uno studio di fattibilità, un progetto preliminare e neanche un'idea progettuale di massima" ha proseguito Rossello.

E' stato previsto nel cronoprogramma che accompagna la presentazione del progetto, 150mila euro per il 2022 per la progettazione, 1 milione per il 2023 e 850mila euro per il 2024.