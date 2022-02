Fondi Pnrr, dopo l'incontro in Provincia l'allarme dei sindacati. Pasa (Cgil): "Desertificazione progettuale spaventosa"

Oltre 6,5 miliardi di euro già stanziati per la Liguria e altri 70 miliardi circa di risorse dedicate agli enti territoriali per attuare le sei missioni del Pnrr ma, nonostante alcuni bandi siano già scaduti e per altri la data ultima per la presentazione dei progetti sia sempre più prossima "continua a mancare una regia politica della Regione su tutto il territorio".

È quanto ribadisce ancora una volta, dopo l'incontro tenutosi quest'oggi a Palazzo Nervi, dal segretario della Cgil savonese Andrea Pasa che dalla sede della Provincia ha raccolto "segnali negativi" legati innanzitutto all'assenza di Confindustria e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con quest'ultima che "per l'ennesima volta non è presente su una discussione così importante, passaggio fondamentale per raccogliere idee e progetti insieme. Ripeto - ribadisce Pasa - insieme, col nostro contributo di conoscenza del territorio".

"La riunione è stata però interlocutoria e - aggiunge il segretario sindacale - preoccupante. I progetti costruiti ad oggi dalla provincia sono molti pochi, anzi pochissimi, con una desertificazione progettuale spaventosa. Non c'è traccia di progetti se non due per altrettante missioni. Non c'è nulla per le aree dismesse (bandi per 500 milioni di euro), quando ci sono due milioni di metri quadri disponibili , per le nuove scuole. Entrambi i bandi sono scaduti con nessun progetto fatto".

"Abbiamo chiesto urgentemente un tavolo di coordinamento locale dalla Provincia interessando i Comuni e la redazione di documenti con sintesi dei progetti costruiti" continua quindi Pasa, "soprattutto su igiene ambientale e infrastrutture, visto che non c'è nulla sul potenziamento ferroviario Savona-Torino, così come invece ribadito da tutto il territorio".

Tutto "in attesa di conoscere il piano socio sanitario territoriale della missione 6 sulla Salute della Regione Liguria, per cui c'è tempo fino al 28 febbraio. Oltre 190 milioni di euro per la Liguria" conclude il segretario Cgil.