Guerra in Ucraina, Azione e +Europa: "Attacco ingiustificato della Russia, pagina drammatica della nostra storia"

"Azione e +Europa condannano con fermezza l'attacco ingiustificato della Russia all'Ucraina in questa pagina drammatica della nostra storia". Così, attraverso una nota stampa congiunta, Savona in Azione, Ponente Savonese in Azione, Albenga in Azione e +Europa Savona.

"Gli eventi di questi giorni ci lasciano sgomenti e inorriditi - prosegue la nota - Putin ha deciso di riportare la guerra in Europa dopo decenni di pace e consolidamento delle istituzioni democratiche, ma l'Europa è decisa e unita nel ripudiare la violenza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, schierandosi sempre dalla parte dell'aggredito e mai dell'aggressore".