Peste suina, Bozzano: "Per affrontare emergenza le redini devono passare alla Regione"

"Bisogna far tesoro dell’esperienza altrui, anche e soprattutto durante un’emergenza. Il nostro territorio sta facendo i conti con un nuovo e grave allarme dovuto alla Peste Suina, che determina restrizioni importanti su tutte le attività legate ai nostri boschi e quindi ai diversi operatori ad esse collegate. Ma la Peste Suina non è certo una malattia nuova. Si è da poco diffuso anche sul nostro territorio, ma il virus è ben noto ed è già stato affrontato altrove. Esistono manuali nei quali vengono chiariti i comportamenti corretti e quelli che al contrario non hanno prodotto risultati verso la lotta al virus, uno tra tutti la Relazione Finale della missione conoscitiva effettuata dalla Commissione europea direzione generale della salute e della sicurezza alimentare". Cosi commenta Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Cambiamo.

"Il manuale precisa che il Ministero della Salute di Roma e la Giunta regionale sarda hanno concordato un nuovo approccio, trasferendo proprio alla Regione l’autorità, la responsabilità e la gestione delle misure di eradicazione della peste che qui è presente da diverso tempo. A seguito di ciò la Giunta regionale sarda ha costituito un comitato presidenziale di indirizzo, una Unità Di Progetto istituita sotto la guida del direttore generale della presidenza della Regione. L’audit più recente ha evidenziato il valore dell’UDP quale strumento per garantire l’efficacia della gestione, del coordinamento e della cooperazione tra le diverse autorità (a livello centrale, regionale e locale)".

"Credo che l’esperienza sia sempre un elemento fondamentale, per questo ho presentato un’interpellanza con il quale chiedo al nostro presidente Toti e all’assessore competente, Alessandro Piana, se sia già in corso un provvedimento ministeriale per trasferire il mandato alla Giunta Regionale Ligure per la creazione di un UDP efficace nella lotta alla Peste Suina Africana. Se così non fosse, sarebbe bene che si inizi immediatamente a procedere in tal senso, per dare pronta ed immediata attuazione alle disposizioni di contenimento del fenomeno al fine di giungere in tempi brevi alla sua eradicazione" conclude Bozzano.