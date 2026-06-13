Lega Savona, Giorgio Calabria riconfermato segretario cittadino

Si è svolto nel pomeriggio di oggi (sabato 13 giugno, ndr) il congresso della sezione cittadina della Lega di Savona, convocato per il rinnovo degli organismi locali del partito.

Alla guida della sezione savonese è stato riconfermato Giorgio Calabria, segretario uscente e già in carica dal luglio 2022. Insieme a lui è stato eletto anche il nuovo direttivo cittadino, composto da Daniele Campidonico, Carlo Ellena, Carlo Felugo, Luca Ghisolfo, Giovanni Grisolia e Silvano Molinas.

“È un onore per me rappresentare nuovamente la Lega a Savona – ha dichiarato Calabria –. Lavoreremo con entusiasmo e spirito di squadra per rafforzare ulteriormente la presenza del movimento in città. Raccoglieremo le istanze dei cittadini quartiere per quartiere, trasformandole in proposte e azioni concrete, in stretta sinergia con i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Abbiamo una squadra competente, motivata e radicata sul territorio, pronta a mettersi al servizio della città”.

Al termine del congresso, la sezione cittadina della Lega ha ringraziato gli iscritti che hanno preso parte all’assemblea, rivolgendo al segretario riconfermato e al nuovo direttivo gli auguri di buon lavoro per il percorso politico e organizzativo dei prossimi anni.

L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare la presenza del movimento sul territorio savonese, rafforzando il rapporto con i cittadini e il lavoro di ascolto nei quartieri.