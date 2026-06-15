Sfalcio erba a Carcare, Ferraro: "Possibili diserbanti biologici con il parere dell’Asl e nel rispetto delle norme"

Non si placa il botta e risposta sulla gestione del verde pubblico a Carcare. Sulla vicenda è tornato il capogruppo di “Insieme per Carcare”, Alessandro Ferraro.

"Ho letto con vero stupore le dichiarazioni del sindaco Mirri in riferimento alla mia proposta di utilizzo di diserbanti nell’area cimiteriale. Vorrei ricordare che è possibile utilizzare diserbanti biologici con parere favorevole dell'Asl competente e in conformità alle normative vigenti, con sostanze naturali che agiscono in modo mirato, senza compromettere la sicurezza degli spazi pubblici e senza danneggiare le sepolture e le lapidi presenti, come già avviene in centinaia di comuni italiani. Naturalmente, durante le fasi di diserbo, si programma la chiusura del cimitero per uno o due giorni".

“Questo potrebbe garantire decoro e sicurezza al nostro cimitero, che non erano presenti fino a pochi giorni addietro”.

“Poiché l’erba cresce in modo non uniforme, con una crescita differente a seconda del caldo e della pioggia, la programmazione degli sfalci dovrebbe essere fatta in base all’altezza raggiunta dall’erba stessa e non con un taglio programmato”.

“Tuttavia, appare strano che a rispondere sia sempre il sindaco, senza lasciare spazio agli assessori di riferimento, senza dubbio più informati sulle aree di loro competenza”, conclude Ferraro.