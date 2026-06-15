Trasporti ferroviari parte l'orario estivo. Scajola :"Otto treni in più, aumento del personale d’assistenza e fermate aggiuntive per cittadini e turisti"

“Abbiamo potenziato il servizio nelle fasce serali e notturne e aggiunto fermate in varie località andando così incontro alle esigenze di cittadini e turisti che, durante la bella stagione, si muoveranno per la nostra Liguria”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel commentare il nuovo orario ferroviario estivo entrato ufficialmente in vigore e valido fino al 27 settembre.



In totale saranno otto i convogli aggiuntivi per ogni weekend con un significativo aumento delle possibilità di muoversi durante la notte tra Sestri Levante e La Spezia Migliarina, Recco e Sestri Levante, Savona e Ventimiglia e viceversa.



Verranno inoltre aggiunte fermate a Genova Vesima, 19 dal lunedì al venerdì, 27 il sabato e 39 i festivi, e Cavi di Lavagna, 25 dal lunedì al venerdì, 37 il sabato e 37 i festivi. Diventerà strutturale l’introduzione della fermata di Sori al treno regionale in partenza alle 7:54 da Recco direzione Genova Voltri e verranno aggiunti due treni il sabato e la domenica mattina rispettivamente in partenza da Genova Piazza Principe alle 9:58 (direzione Sestri Levante) e alle 9:14 (direzione Savona). Trenitalia aumenterà le fermate degli Intercity: 653, 659, 675, 681 sulla relazione Ventimiglia-Milano con l'aggiunta di Diano Marina e Taggia Arma, 505 (Ventimiglia-Roma) e 510 (Salerno-Torino) fermeranno anche nella stazione di Monterosso. Dalla stessa azienda verrà potenziata, infine, l’assistenza nelle principali stazioni con 25 impiegati aggiuntivi e la disponibilità di bus nei fine settimana utilizzabili in caso di necessità.



“Otto treni in più e una serie di fermate aggiuntive, dei regionali e di alcuni intercity, testimoniano il riguardo costante posto dalla Regione Liguria nei confronti di chi sceglie il treno come mezzo per spostarsi – prosegue l’assessore Scajola -. Insieme a Trenitalia abbiamo predisposto un piano che potesse integrarsi al meglio con i fondamentali treni del mare, 39 ogni weekend da aprile, e con i Cinque Terre Express, partiti a marzo, con nove nuovi prolungamenti fino a Sestri Levante. Grande attenzione verrà data anche all’assistenza con 25 risorse aggiuntive impiegate dall’azienda ferroviaria nelle principali stazioni e la predisposizione di bus nei fine settimana per sopperire a eventuali carenze. Ai grandi lavori infrastrutturali in corso che, da ponente a levante, stanno cambiando e cambieranno le ferrovie liguri, affianchiamo una programmazione attenta e il più vicina possibile alle esigenze delle persone. A testimonianza di ciò, in chiave di mobilità e turismo, stiamo anche continuando a implementare il nostro supporto, con treni extra, nei confronti dei Comuni che organizzano manifestazioni dal forte richiamo di pubblico e lo faremo durante tutto il corso dell’estate”.