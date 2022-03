Albenga, manifestazione pro ospedale dell'11 marzo: le associazioni decidono orario e percorso

Tutti in piazza il prossimo venerdì 11 marzo con appuntamento in piazza Petrarca (davanti alla sede della Croce Bianca) alle ore 17,30. Questo quanto deciso dalla riunione operativa che si è tenuta ieri tra le associazioni promotrici della manifestazione e il comune allo scopo di garantire la gestione delle emergenze all’interno dell’ospedale di Albenga.

"Il Santa Maria di Misericordia - struttura nuova, all'avanguardia, collocata in una posizione logisticamente strategica – copre un bacino di 60.000 persone a cui si aggiungono le circa 4.000 persone che abitano in località situate in altre province o regioni, ma più vicine al nosocomio ingauno. A questo bacino è necessario aggiungere i visitatori e i turisti (da gennaio a novembre 2021 solo tra Albenga e Alassio 1.003.359 turisti)" spiegano gli organizzatori della manifestazione.

"Le reti stradali e autostradali sono obsolete e, in molti periodi dell’anno, congestionate dal traffico e dai lavori e non permettono un rapido raggiungimento del Santa Corona di Pietra Ligure. Una manifestazione che non vuole essere contro qualcuno, ma a favore del diritto alla salute di tutti. La creazione di un presidio di emergenza presso l'ospedale di Albenga, infatti, solleverebbe il Santa Corona di un gravoso carico di lavoro mettendo gli operatori nelle condizioni di lavorare al meglio e migliorando e il servizio".

"Le premesse erano doverose per invitare tutti alla grande marcia per il Pronto Soccorso del Santa Maria di Misericordia. Il programma prevede: ore 17,30 raduno in piazza della Croce Bianca (Piazza Petrarca), ore 18,00 inizio manifestazione, a seguire corteo verso l’ospedale Santa Maria di Misericordia".

"Il percorso sarà: piazza Petrarca (Croce Bianca), via Genova, via Fratelli Viziano, via Leonardo Da Vinci, viale Martiri della Foce e ospedale Santa Maria di Misericordia. La salute è di tutti: non saranno consentiti simboli politici e partitici. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina" concludono gli organizzatori.