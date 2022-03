Anche a Loano la scuola politica per formare le giovani leader di domani

Arriva anche in Liguria la scuola per formare le leader di domani. Loano, oltre alle piemontesi Asti, Ivrea e Torino, è tra le prime sedi Prime Minister-Scuola di Politica per Giovani Donne nel nord Italia.

"Ragazze alla scoperta della politica"

"Noi - spiega Denise Di Dio, presidente di Prime Minister - facciamo due cose: accompagniamo ragazze tra i 14 e i 19 anni in un percorso di formazione, ispirazione e scoperta della politica e delle proprie capacità di leadership, e costruiamo comunità nelle quali queste ragazze diventano protagoniste, attiviste civiche che con le loro idee e proposte contribuiscono - da oggi - a migliorare ciò che gli sta intorno".

Anfossi (Compagnia di San Paolo): "Scuola di civismo"

"Come Compagnia di San Paolo - spiega il Segretario Generale della Fondazione Alberto Anfossi - lavoriamo per incentivare la partecipazione alla vita politica e al voto, alla ricostruzione del rapporto con le istituzioni e le forme della rappresentanza. Prime Minister è un progetto che aiuta a raggiungere proprio questi obiettivi: è una scuola di politica, di attivismo civico e in generale di tutela e promozione del bene comune. A tutto questo aggiunge una particolare attenzione alla parità di genere".

Le nuove sedi

Le neo scuole – in partenza dal 9 aprile – sono accolte e coordinate da realtà culturali attente al protagonismo dei giovani: per la provincia di Savona c'è la Fondazione Color Your Life di Loano. Per quanto riguarda il Piemonte: a Torino il Polo del ‘900, per Asti Fondazione Goria, a Ivrea gli spazi dell’Adriano Olivetti Leadership Institute.

Il programma

Ogni scuola si rivolge gratuitamente a un max di 30 giovani donne con un ciclo di 10 lezioni – da aprile a dicembre – con incontri, attività laboratoriali e di mentorship. Un sabato al mese per affrontare trasversalmente temi centrali d’attualità: dal potere dell’inclusione al fare comunità, dalle STEM alle fake news, dai diritti civili alla solidarietà, passando per le istituzioni (locali, nazionali e europee) e i movimenti politici. Per ogni lezione è previsto un momento di confronto con speaker di altissimo livello - quasi la totalità donne - scrittrici, giornaliste, attiviste, diplomatiche, deputate, comunicatrici, imprenditrici, intellettuali, politiche, consigliere, assessore, scienziate, ricercatrici.

"Siamo onorati di poter mettere a disposizione di Prime Minister le competenze acquisite con l'esperienza decennale dei Campus formativi realizzati dalla Fondazione 'Color Your life' a favore di Giovani donne che, con il loro talento, saranno agenti di cambiamento e promotrici di una cultura inclusiva - ha dichiarato Enrico Montefiori, segretario generale Fondazione William Salice 'Color your life' (PM Savona – Loano) - Ricordiamo, con questa ulteriore iniziativa il nostro fondatore William Salice, mancato ormai 5 anni fa che ci ha lasciato una missione chiara: valorizzare le giovani e i giovani che sono straordinari depositari di meravigliosi talenti nascosti".