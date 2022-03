Microcriminalità e disagio giovanile, vertice in Prefettura. Assessore Pasquali: "Savona sia sempre più a misura dei ragazzi"

Fondamentale la ripresa della scuola e l'università in presenza, l'importanza delle società sportive e le associazioni oltre a nuovi spazi aggregativi.

Questi i temi che sono stati toccati questa mattina in una riunione in Prefettura con al centro i giovani e i problemi che ha creato soprattutto la pandemia dando vita, principalmente nelle ultime settimane nel savonese, ad episodi di microcriminalità e malamovida.

Il disagio giovanile sta dando luogo, con un aumento comunque nella norma, a comportamenti antisociali e a situazioni di marginalità ed esclusione sociale, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, dispersione scolastica e, di riflesso, a problemi di microcriminalità, bullismo e vandalismo.

"Una riunione molto interessante dal punto di vista dei contenuti, bisogna infatti approcciare le tematiche del disagio giovanile in un patto integrato perché c'è una problematica di cui ci dobbiamo fare carico. Importante sarà la candidatura a Capitale Europea dei Giovani per far sì che Savona sia sempre più a misura dei ragazzi, bisogna adottare politiche che vadano incontro a loro, trovando spazi aggregativi, facendo in modo le palestre siano a portata di tutti e che le scuole siano aperte anche il pomeriggio Abbiamo dato ampia possibilità a collaborare per andare avanti il discorso".

Nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica inoltre è stato toccato il tema della sicurezza in Darsena.

"Abbiamo fatto il punto della situazione in merito alle riunioni con i comitati. Probabilmente si procederà con l'integrazione di nuove telecamere nel parcheggio dell'Nh Hotel" ha concluso Pasquali.

Nella riunione nel Palazzo del Governo hanno partecipato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri; il sindaco di Savona Marco Russo e gli assessori Barbara Pasquali e Riccardo Viaggi; il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova e il Procuratore della Repubblica del Tribunale genovese; il capo Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio; il Questore Alessandra Simone e i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza oltre al comandante della polizia locale Igor Aloi; il direttore del Campus Universitario di Savona dell’Università di Genova Marco Testa; il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandro Clavarino e il direttore generale dell’Asl 2 savonese Marco Damonte Prioli.