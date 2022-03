Cosa vedere a Dubrovnik in 1 giorno

Quando si pensa alla Croazia, la mente corre subito alle sue splendide spiagge, ai suoi parchi e soprattutto alla sua città più bella, Dubrovnik: si trova nel sud del paese e si affaccia sul Mar Adriatico, con l'isola di Lokrum che suggella tutto il paesaggio.

Nonostante sia stata ferita dalla guerra dei Balcani, Dubrovnik è rinata come una fenice mostrandosi oggi in tutta la sua bellezza, con il suo ricchissimo patrimonio storico-artistico incastonato in un contesto naturalistico davvero spettacolare.

Quando metterai piede a Dubrovnik, rimarrai letteralmente affascinato da questa cittadina dai tetti rossi, cinta da quasi 2 km di mura, punteggiate da bastioni, torri e fortezze: camminando su questa opera risalente al XII secolo, potrai ammirare Dubrovnik dall'alto, vagando poi col lo sguardo sul mare azzurro sullo sfondo, in un contrasto cromatico davvero suggestivo. Passeggiando sulla cinta muraria della città soffermati presso l'iconico Forte San Giovanni, sede sia del Museo Marittimo che dell'Acquario dedicato alla fauna marina del Mediterraneo.

Oltrepassando la cinquecentesca Porta Pile, peraltro principale accesso alle mura di Dubrovnik, farai il tuo ingresso nel centro storico della città, non a caso dichiarato Patrimonio dell'UNESCO. Ti ritroverai in un dedalo di strade lastricate, la più importante delle quali è lo Stradun, tutta pavimentata in marmo: lungo questa larga via incontrerai i luoghi simbolo di Dubrovnik, dalla quattrocentesca Fontana di S.Onofrio alla Piazza del Mercato, fino al Palazzo dei Rettori, splendido edifico che mostra un mix di stili, barocco, rinascimentale e gotico. La facciata di questo palazzo è splendida, tra capitelli finemente scolpiti ed eleganti arcate: non mancare di visitare all'interno il Museo di Storia e Cultura, per conoscere meglio la storia di Dubrovnik.

Lungo lo Stradun incontrerai poi la Cattedrale dell'Assunzione di Maria, risalente al XII secolo: la leggenda narra che sia stata finanziata addirittura da Riccardo Cuor di Leone, per ringraziare la città dell'aiuto in occasione del suo naufragio presso l'isola di Lokrum All'interno potrai ammirare un bellissimo altare in marmo violaceo di S.Giovanni Nepucemio, un Polittico opera di Tiziano e un reliquiario con le spoglie di San Biagio. A quest'ultimo è dedicata un'altra chiesa situato lungo lo Stradun, proprio davanti alla pittoresca Piazza della Loggia: ammira la facciata in tipico stile barocco, con la statua di San Biagio in cima e in basso le colonne corinzie e il portale decorato ai lati da due statue degli angeli.

Dubrovnik: l'isola di Lokrum e le spiagge più belle

Tra le cose da vedere a Dubrovnik in 1 giorno c'è poi il Convento dei Frati Minori, bellissimo esempio di architettura medioevale risalente al 1317: non perderti il chiostro, una vera chicca racchiusa da un porticato con colonnine gotiche e con al centro piante rigogliose una fontana decorata con la statua di San Francesco. Il convento include anche quella che è considerata una delle più antiche farmacie d'Europa e la Biblioteca, ricchissima di incunaboli, codici miniati e antichissimi prontuari farmaceutici.

Dopo aver esplorato il cuore di Dubrovnik, prendi la Funivia e raggiungi la cima del Monte Srd, tramite cabine panoramiche che ti regaleranno la vista più bella su tutta la città e la costa sottostante, compresa l'Isola di Lokrum. Se hai un po' di tempo raggiungi l'isola, un piccolo gioiello disabitato ricco di agrumeti, ulivi, frassini e lecci: sull'isola di Lokrum puoi goderti le acque salate del lago Mar Morto, visitare i resti del Monastero Benedettino dell'XI secolo oppure del Fort Royal, il castello edificato dai napoleonici nel 1808.

Se non vuoi proprio rinunciare a goderti lo spettacolare mare che bagna la Croazia e Dubrovnik, hai l'imbarazzo della scelta viste le tante spiagge che circondano la città: ad esempio quella di Banje si trova proprio all'ombra della città vecchia, con vista direttamente sulla Fortezza di San Giovanni. Ci sono poi la mondana e vivace Spiaggia di Copacabana e la Baia di Lapad, situata proprio nell'omonima penisola e amata in particolare dagli appassionati di sport acquatici. Se invece cerchi maggiore tranquillità, allora puoi raggiungere, dopo aver superato all'incirca 200 scalini, la spiaggia di Sveti Jacov, un angolo incontaminato e selvaggio.

Come raggiungere Dubrovnik in traghetto

Per raggiungere Dubrovnik in traghetto la soluzione migliore è visitare il sito https://it.netferry.com/ dove potrai prenotare il tuo traghetto per la città croata approfittando di prezzi più convenienti e di una più ampia scelta di porti da cui partire e linee traghetto.