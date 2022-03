Come scegliere il giusto liquido per sigaretta elettronica

Cosa bisogna fare per selezionare il liquido giusto per sigaretta elettronica? Ogni elemento può fare la differenza all'interno di una scelta in grado di rivelarsi molto interessante per ciascun fumatore di nuova generazione. Che siano cremosi, tabaccosi o fruttati, puoi trovare i tuoi nuovi liquidi per sigaretta elettronica su vapeinitaly.com. Non ti resta altro da fare che mettere a confronto i vari gusti e trovare quello perfetto in base alle tue preferenze personali.

Cosa sapere sugli aromi dei liquidi

Gli aromi dei liquidi sono una delle componenti delle sigarette elettroniche presenti al loro interno. Assumono un ruolo di primo piano, dato che conferiscono al prodotto il sapore desiderato. Al contempo, tali ingredienti riescono a dare il sapore giusto alla sigaretta, agendo insieme a una piccola quantità di glicole propilenico, il glicerolo vegetale con il quale vanno a formare il liquido finale pronto all'utilizzo.

Aromi concentrati e scomposti

Possiamo trovarein circolazione aromi concentrati e aromi scomposti. Hanno delle differenze notevoli tra di loro. Gli aromi concentrati hanno la possibilità di essere mixati tra di loro insieme al liquido base, al quale è possibile aggiungere della nicotina. Dall'altra parte, gli aromi scomposti sono venduti in modo da essere già stati mixati con il glicole propilenico, in formati da 10 o 20 millilitri.

Aromi naturali e sintetici

Esitono anche aromi naturali e aromi sintetici. Ciò significa che le sostanze usate per creare gli arimi possono essere sia di origine organica che sintetica. Un prodotto organico contiene al suo interno sostanze naturali oltre a quelle di base del liquido. Un esempio molto diffuso di aroma naturale è senz'altro il tabacco, che è ricavato direttamente dalle foglie dell'omonima pianta. Tuttavia, possono essere inseriti altri aromi naturali, come frutta e spezie. Essi riescono a rilasciare dei sapori molto simili a quelli originali.

Diverso è il discorso relativo agli aromi sintetici. Nel caso specifico, presentano al loro interno una molecola aromatica sintetica, la quale proviene da un ingrediente non naturale. In pratica, la sostanza viene riprodotta in laboratorio. Gli aromi sintetici usati per il liquido della sigaretta elettronica sono gli stessi che vengono adoperati nelle industrie dolciarie. Vengono adattati per l'utilizzo dello svapo e offrono un gusto meno realistico rispetto a quelli originali. Il loro vantaggio è che in commercio ne esistono svariati gusti. In questo modo, riescono a regalare a chi li prova esperienze di gusto sempre diverse e nuove. E' possibile trovare aromi cremosi, fruttati, e addirittura trovare dei sapori molto piò audaci come il cioccolato, drink, energy e cola con tantissime altre proposte.

Le principali classi aromatiche dei liquidi per sigaretta elettronica

La classificazione delle classi aromatiche serve a descrivere e catalogare i gusti degli aromi, allo scopo di aiutare gli appassionati a farsi un'idea sulla nota principale della ricetta. Grazie a questa suddivisione, è molto più semplice per coloro che fumano la sigaretta elettronica orientarsi verso una scelta che sia più incline ai loro gusti. Chi vuole può sperimentare aromi al sapore di tabacco, fruttati, mentolati e cremosi. Sul mercato, sono disponibili numerose proposte per ogni svapo, ma anche alcune applicazioni possono aiutare il cliente nella scelta. Non mancano gli assistenti virtuali che permettono di selezionare il liquido più adatto ai propri gusti.