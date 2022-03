Come scegliere un monopattino elettrico prima dell'acquisto?

Divertenti, ecologici e facili da guidare. Il monopattino elettrico è diventato un vero e proprio mezzo di trasporto. Utile nelle grandi città, dove è necessario trovare soluzioni alternative per via del traffico, è funzionale anche in quelle piccole, quando gli spostamenti sono abbastanza contenuti.

Il boom degli ultimi anni è stato sostenuto anche dalla necessità di un trasporto più green. Inoltre, considerando che è equiparato a un velocipede, rappresenta una soluzione interessante per chi ha figli adolescenti che ancora non possono guidare un’automobile.

Per mettersi alla guida di un monopattino non è necessario avere la patente, né tanto meno pagare il bollo oppure un’assicurazione. L’età minima, secondo la normativa vigente, è di 14 anni. Ma è obbligatorio indossare il casco ed è vietato trasportare cose, animali e altre persone.

Cos’è un monopattino elettrico

Un monopattino elettrico è un veicolo a due ruote, in taluni casi anche tre. Il motore elettrico è alimentato da una batteria, quest’ultima è ricaricabile collegandola semplicemente a una presa di corrente. Non è difficile comprendere, dunque, che spinta importante abbia dato questo piccolo mezzo alla micromobilità sostenibile urbana.

Con una velocità massima autolimitata a 25 km all’ora, i monopattini elettrici devono avere una potenza che non superi i 500 watt.

Per restare nella norma i monopattini elettrici:

Non devono avere il sellino

Devono avere luci per la guida notturna

Devono consentire l’inserimento di limitatori di velocità intermedi (l’andatura massima a 6 Km/h nelle zone pedonali e a 20 Km/h in alcune aree ciclabili segnalate)

Devono avere segnalatori acustici

Devono avere il marchio CE

Il successo di questi veicoli è dovuto, in particolar modo, alla semplicità della sua guida. Dopo una piccola spinta iniziale, basta usare la leva dell’acceleratore per gestire la velocità, mentre per il resto basterà muovere lo sterzo all’occorrenza.

Quali sono i migliori monopattini elettrici

Esistono siti specializzati che riescono a classificare i migliori monopattini elettrici . Perché scegliere è meno semplice di quanto si pensi, i fattori in gioco sono numerosi e tutti contribuiscono alla decisione finale. In effetti, dopo essersi documentati, bisognerebbe partire dal prendere alcune decisioni importanti: il budget, il peso del mezzo, la potenza, la batteria, le caratteristiche delle ruote.

Ogni elemento potrebbe andare a modificarne i risultati, portandoci però alla soluzione più adatta alle nostre specifiche esigenze. Non esiste il migliore monopattino, ma il miglior monopattino per noi!

Come scegliere un monopattino elettrico

Motore

Il motore del monopattino elettrico deve essere abbastanza potente, altrimenti si andrà incontro a difficoltà in caso di salita. Il valore massimo di potenza è di 500 watt, ma sarebbe opportuno non scendere sotto i 350 watt.

Batteria

La batteria è un elemento molto importante, da essa dipende l’autonomia del mezzo. È importante verificare che sia abbastanza potente anche in funzione del peso corporeo di chi lo guiderà, tenendo in considerazione anche il tragitto a cui solitamente si andrà incontro.

Freni

Un veicolo sicuro deve avere un buon impianto frenante, così che offra i migliori standard per la prevenzione degli incidenti. I freni più economici (dunque meno sicuri) in circolazione sono il freno elettrico ed il freno a pedale. Sarebbe meglio puntare su un freno a tamburo o su un freno a disco, in entrambi i casi si tratta di soluzioni adottate da fasce di prodotto medio alti.

Ruote

Anche le ruote ci consentono di giudicare un buon monopattino elettrico. Le soluzioni più economiche, in genere, sono le ruote piene. Durano a lungo e non si bucano, ma offrono una scarsa aderenza in caso di strade scivolose o difficili. Tra le migliori opzioni vi sono le gomme con camera d’aria oppure i pneumatici tubeless. Questi ultimi offrono i vantaggi delle gomme con camera d’aria semplificando le eventuali riparazioni e la manutenzione ordinaria. Attenzione a non sottovalutare le dimensioni delle ruote: in genere i monopattini più costosi hanno ruote che vanno dai 10 ai 12 pollici, mentre i più economici dai 6 agli 8 pollici.

Peso e portata

La leggerezza del monopattino ci consente di farne un uso completo e comodo. Spostarlo facilmente se ci sono scale, portarlo in casa, salire sui mezzi pubblici: gesti semplici se il modello consente di richiudersi su se stesso e soprattutto ha un peso che si aggira tra i 10 ed i 12 kg.

Design ed accessori

Il costo di un monopattino elettrico, ovviamente, dipenderà non solo da una serie di caratteristiche tecniche, ma anche dal design e dagli accessori. Ve ne sono di originali, concepiti da noti creativi. Alcuni veicoli hanno anche dei display da cui è possibile monitorare lo stato della batteria e collegare dispositivi mobili. Un’opzione molto comoda è quella della batteria rimovibile, che consente di ricaricarla senza dover spostare tutto il mezzo.