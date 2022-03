Croce Bianca Savona, un compleanno all'insegna della solidarietà: raccolti e consegnati beni per l'Ucraina

La P.A. Croce Bianca di Savona ieri ha compiuto 123 anni. Era il 4 marzo del 1899 quando nacque.

“Vogliamo ringraziare tutti i nostri militi per l’impegno prestato ogni giorno e anche tutti i soci che non ci sono più” hanno espresso lo storico milite Rino Lupo e Giovanni Carlevarino, presidente della P.A. Croce Bianca, presenti ieri pomeriggio alle 17 durante la Santa Messa avvenuta in sede per ricordare i membri defunti dell’associazione di volontariato.

“Dopo l’impegno prestato durante la pandemia, che ha sempre visto i nostri militi in prima fila per aiutare e soccorrere il prossimo, in questo scenario di conflitto non potevamo non intervenire anche in sostegno delle persone in difficoltà in Ucraina – hanno aggiunto Lupo e Carlevarino -. E’ per questo che abbiamo deciso di unirci alla raccolta di beni di prima necessità da inviare nelle terre del conflitto grazie all’associazione ucraina Pokrova”.

Tutto il materiale utile ricevuto dalla cittadinanza è stato così poi consegnato direttamente in serata nella chiesa del Sacro Cuore di Savona, in corso Colombo.

Alla consegna erano presenti i militi della P.A. Croce Bianca e la consigliera regionale di Anpas Giulia Cozza