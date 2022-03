Fiaip Savona lancia un appello a colleghi e privati per mettere a disposizione alloggi idonei ad ospitare i profughi dell'Ucraina

"La provincia di Savona è al lavoro per accogliere l'ondata di cittadini ucraini in fuga dalla guerra, a breve arriveranno su tutto il territorio della regione. L'afflusso dovrà essere gestito in maniera efficace. Per questo motivo il collegio Fiaip Savona ha deciso di lanciare un appello ai proprietari di immobili attualmente liberi e potenzialmente disponibili per i profughi. I proprietari potranno comunicare la disponibilità degli appartamenti al nostro indirizzo di posta elettronica collegiofiaipsavona@libero.it".

Cosi commenta il presidente del collegio Fiaip Savona Fabio Becchi che aggiunge: "La nostra associazione desidera contribuire attivamente all'azione di coordinamento avviata dalla Prefettura di Savona per mettere in campo tutte le iniziative necessarie per aiutare i profughi in arrivo, soprattutto mamme e bambini al fine di creare una rete d'accoglienza che funzioni celermente e in maniera ottimale".