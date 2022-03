Finale, passi carrai a pagamento dall'anno in corso: via ai primi avvisi di pagamento

Saranno inviati in questi mesi i primi avvisi di pagamento relativi ai passi carrai e agli accessi a raso (segnalati coi cartelli forniti dal comune) concessi ai privati, intesi come singoli o attività commerciali, nel comune di Finale Ligure. Esentati da questa misura i passi carrai e le rampe destinate ai portatori di handicap, alle pubbliche assistenze, alle Forze dell'Ordine e alle scuole di ogni ordine e grado.

Dall'anno in corso, infatti, secondo la delibera votata nel Consiglio comunale dello scorso 23 dicembre 2021, la concessione di tale spazio come definito dal Codice della Strada sarà assoggettata al versamento di un canone annuale.

Questo secondo quanto stabilito dal Canone Unico Patrimoniale entrato in vigore nel 2021 per regolamentare la concessione di spazi pubblici, siano occupazioni di suolo come i dehors o i passi carrai, oppure anche spazi per le affissioni. Nel caso particolare, inoltre, la decisione fa seguito a quanto stabilito nella seduta di novembre 2021 dove venivano apportate quelle che in gergo si definiscono "quadrature" al bilancio di previsione 2021-2023.

Limitatamente all'anno in corso, la scadenza ordinaria di versamento del canone fissata nel 31 gennaio di ogni anno, è stata differita al 30 settembre, una scelta "presa per mettere in campo un'adeguata campagna di informazione" aveva spiegato nell'assise di dicembre l'assessore al Bilancio, Franco De Sciora.

Qualsiasi variazione intervenuta nel frattempo e che non sia stata notificata al Comune, come ad esempio la variazione del soggetto titolare dell'autorizzazione o modifiche alla destinazione d'uso dell'immobile, dovrà essere comunicata alla Polizia Locale di via Ghiglieri 10.

I proprietari di aree private destinate allo stazionamento di veicoliche eventualmente ancora non abbiano ottenuto l'autorizzazione per l'apertura di passo carraio, sono inviatati ad inoltrare tempestivamente richiesta al Comune tramite lo sportello telematico polifunzionale accedendo al sito istituzionale comunale o utilizzando il fac-simile scaricabile sempre dal portale web dell'amministrazione.