Garlenda, la chatbox #nonpossoparlare sul sito del comune

Attiva sul sito del comune di Garlenda la chatbox #nonpossoparlare realizzata da Save the Woman per dare supporto e consiglio alle donne vittime di violenza fisica e psicologica che trovano un aiuto discreto e silenzioso scrivendo nella chatbox, disponibile 24 ore su 24.



"Il progetto solidale di innovazione sociale nasce dall'incontro di competenze multidisciplinari derivanti da un gruppo di esperti del terzo settore e del campo tecnologico - commenta Rosella Scalone dell'Associazione Save the Woman -#nonpossoparlare è uno strumento formato dalle operatrici del centro Artemisia Gentileschi di Albenga. Un'intelligenza artificiale che darà ad ogni donna la possibilità di conoscere in modo anonimo gratuito e silenzioso i servizi e il sostegno che può ricevere senza esporsi fisicamente o telefonicamente".

"Vorrei ringraziare Rosella Scalone per la cordialità con cui mi ha indirizzata nel progetto ‘Chatbot NonPossoParlare’ - aggiunge il consigliere comunale Veronica Cassiano - tale strumento si rivolge a tutte le richieste di donne che possono trovarsi in difficoltà. Il comune di Garlenda si è sensibilizzato su tale questione per tutelare le donne e per prevenire conseguenze che possono avere un impatto negativo sulla nostra comunità".

La chatbot è disponibile nella pagina dedicata accessibile tramite il banner in home page.