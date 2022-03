Loano spegne la pavimentazione di piazza Italia per "M'illumino di Meno"

Anche quest'anno il comune di Loano ha deciso di aderire a “M’illumino di Meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale.

Quest’anno la celebre campagna radiofonica giunge alla sua diciottesima edizione, quella simbolicamente della maturità: è matura ormai la consapevolezza scientifica che il pianeta vive una drammatica urgenza ambientale; è matura, sebbene giovane, la generazione che più di tutte è riuscita a richiamare l’attenzione dei potenti sulla crisi climatica.

“Ma siccome tanto è ancora necessario fare – notano ancora il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore all'ambiente Remo Zaccaria – anche quest'anno il nostro comune ha deciso di aderire a questa giornata del risparmio energetico spegnendo le luci della pavimentazione di piazza Italia nella serata di venerdì 11 marzo. Ridurre i consumi di elettricità non solo porta a 'risparmiare' risorse, ma contemporaneamente evita che sia necessario consumarne altre per produrre energia. Invitiamo quindi tutti i nostri concittadini a 'spegnere' qualche apparecchio elettronico presente nelle loro abitazioni, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale della nostra specie sul pianeta. Una piccola rinuncia, ma dal grande valore”.

Resteranno invece accese le luci blu e gialle che, in questi giorni, riproducono la bandiera ucraina sulla facciata di Palazzo Doria: “Abbiamo voluto mantenere accesa l'illuminazione del nostro municipio in segno di vicinanza e solidarietà nei confronti della popolazione ucraina – aggiungono Lettieri e Zaccaria – affinché tutti noi continuiamo a mantenere la massima attenzione sulla grave crisi che sta interessando quell'area”.

Oltre al tema del risparmio energetico, nel 2022 “M'illumino di meno” mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili.

Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace. Le scuole di ogni ordine e grado e le università, ma anche i Comuni e le associazioni, sono invitati a partecipare a “M’illumino di Meno 2022” adottando uno o più alberi nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”. Parallelamente, per rafforzare l’idea che solo una cooperazione transnazionale può portare risultati nella tutela del pianeta, una biciclettata attraversa l’Europa da nord a sud. Partendo da Stoccolma, dalla piazza di Greta Thunberg, l’ultraciclista Paola Gianotti percorre le grandi ciclovie europee portando alcune piante da lasciare dietro di sé per costituire un simbolico bosco europeo di “M’illumino di Meno”.

Il suo itinerario raggiunge località eccellenti dal punto di vista della mobilità dolce e della riforestazione e fa tappa in luoghi simbolici come la sede del Parlamento Europeo per intitolare all’ex presidente David Sassoli una talea dell’Albero di Falcone donata dal raggruppamento carabinieri biodiversità.

“La salvaguardia del verde pubblico, con le frequenti manutenzioni e la piantumazione di nuovi alberi, nonché l'incentivazione della mobilità sostenibile garantita delle biciclette sono due temi sui quali la nostra amministrazione è costantemente al lavoro”, chiosano Lettieri e Zaccaria.