Quiliano entra a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili

Nel 2021 la Città di Quiliano è entrata a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili. Quest’anno, in un periodo di importanza epocale per molti argomenti connessi alla transizione ecologica, la Rete ha deciso di intraprendere un viaggio di 10 tappe in 10 comuni italiani per raccontare le esperienze e le buone pratiche realizzate dalle amministrazioni comunali sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’iniziativa si chiama “Comuni Sostenibili On The Road”, promossa da ALI, Rete dei Comuni Sostenibili e Leganet prodotta con il sostegno di ENEL e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar "M'illumino di Meno" e TPI-The Post Internazionale. Un viaggio che attraverserà tutta Italia per riportare come i governi locali di comuni e Città stanno lavorando per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, rappresentati dai 17 SDGs dell’Agenda.

I comuni prescelti dalla Rete per l’iniziativa appena avviata, e che si concluderà a Roma in occasione del Festival delle Città nel Settembre prossimo, sono: -Agnone (IS)-Bagno a Ripoli (FI)-Gualdo Tadino (PG)-Lecce-Pesaro-Prato-Rovigo-Settimo Torinese-Tollo (CH) e Quiliano, unico Comune in tutta la Regione Liguria. Per ogni tappa di “Comuni Sostenibili On The Road” verrà realizzato un breve film di circa 20 minuti che darà voce ai vari protagonisti del territorio e racconterà l’esperienza del comune sui temi della sostenibilità.

L’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili implica anche l’impegno dell’Amministrazione a rispondere, attraverso uno standard condiviso, ad una serie di misuratori che traducono il lavoro e gli impegni intrapresi sperimentando il monitoraggio degli indicatori, verso le Agende locali.

La puntata di apertura andrà in onda venerdì 4 marzo da Grottammare (AP). Attraverso molti canali di comunicazione, totalmente a cura delle Rete, ci saranno momenti di grande promozione dei territori dove la sostenibilità concreta rappresenta una strategia politica di comuni piccoli e grandi.