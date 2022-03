Tpl Linea, in partenza un bus carico di medicinali e generi di prima necessità per i civili ucraini

Tpl Linea contribuisce al sostegno umanitario per l'Ucraina grazie alla collaborazione con l'Unione Industriali della Provincia di Savona. Oggi, lunedì 7 marzo, alle 17, un bus della società di trasporto pubblico savonese partirà da Savona in direzione Medyka, in Polonia, e si unirà, all'altezza di Brescia, ad un convoglio umanitario proveniente da Castellamonte (Torino).

Il convoglio sarà scortato dalla polizia di Stato in Italia e dalla polizia polacca in Polonia.

All'andata verranno trasportati medicinali e generi di prima necessità per la popolazione civile, mentre al ritorno il mezzo di Tpl Linea farà viaggiare i profughi ucraini in fuga dalla guerra.